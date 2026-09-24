Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6637 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.759,62 -0,33%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 106,74 +3,55%
--°

Fon soruşturmasında lüks filoya el: iki jet ve Loreta adlı yata el konuldu

İstanbul'daki fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait 'LORETA' 2026 model yata el konuldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Fon soruşturmasında lüks filoya el: iki jet ve Loreta adlı yata el konuldu

Fon soruşturmasında varlıklara el konulması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, soruşturma makamları bazı taşınır varlıklara el koydu. İşlemler, soruşturmanın delil toplama ve malvarlığı incelemesi aşamasında gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jete el konuldu. Ayrıca tutuklu Pusula Portföy Yönetimi patronu Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen 'LORETA' isimli 2026 model lüks yata da el konuldu.

El konulan varlıkların kapsamı:

El konulan varlıklar arasında yer alan iki özel jet ve 2026 model 'LORETA' adlı yatın tescil ve mülkiyet bilgileri soruşturma dosyasında inceleniyor. Yetkililer bu varlıklara ilişkin kayıtları, finansal ilişkiler ve mülkiyet zinciriyle birlikte değerlendirecek.

Değer ve soruşturmanın ilerleyişi:

El konulan iki özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ederken malvarlığı incelemeleri ve hukuki süreçler sürdürülecek, elde edilen bulgular doğrultusunda ek tedbirler alınabileceği bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AKLAMA SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSUNCA YÜRÜTÜLEN FON SORUŞTURMASI...

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AKLAMA SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSUNCA YÜRÜTÜLEN FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANAN MUHAMMED YARIZ VE EMRE TEZMEN’E AİT OLDUĞU BELİRLENEN 2 ÖZEL JET İLE TUTUKLU PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ PATRONU SERDAR TURHAN’A AİT OLDUĞU BELİRLENEN LÜKS YATA EL KONULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşa...
images

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza
images

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi
images

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği