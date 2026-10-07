Fon soruşturmasıyla ilişkilendirilen iş insanı Ali Emre Ballı Ihlamurkuyu'da toprağa verildi

Cenaze töreni ve defin:

İş insanı Ali Emre Ballı'nın cenazesi, ailesine teslim edilmesinin ardından öğle vakti Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan törenle son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve yapılan helalliğin ardından Ballı'nın naaşı dualar eşliğinde Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Olay yeri incelemesi:

Olay, saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde bir araçta hareketsiz bir kişi gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, araçta bulunan kişinin silahla vurulmuş halde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince cesedin Ali Emre Ballı'ya ait olduğu tespit edilirken, olay yerinde bir silah bulundu. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Törene katılım ve duygusal anlar:

46 yaşındaki Ballı'nın cenaze töreninde ailesi ve yakınları taziyeleri kabul ederken duygusal anlar yaşandı. Törene finans ve iş dünyasından çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı; katılanlar cenaze sırasında yakınlarına destek verdi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Fon soruşturmasında adı geçen ve Çekmeköy'de aracında ölü bulunan iş insanı toprağa verildi