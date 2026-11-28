Ford'un dönüşü ve Detroit'teki tanıtım:

Ford Racing, 2027 sezonunda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Le Mans 24 Saat'e geri dönüş için geliştirdiği yeni Hypercar modeli GT41'i Detroit Field'da halka açık biçimde tanıttı. Tanıtım, Detroit Lions ile Chicago Bears arasındaki Şükran Günü maçı sırasında gerçekleştirildi ve markanın 1966–1969 yılları arasındaki Le Mans başarılarına gönderme yapan simgesel bir adım oldu.

Bill Ford, tanıtıma ilişkin şu ifadeleri kullandı: Markamızın yarış geçmişi, 125 yıl önce büyük dedemin şirketin kuruluşuna vesile olan yarışı kazanmasıyla başladı. 1966’da Le Mans’ta elde ettiğimiz 1. 2. ve 3’üncülük zaferi, motor sporları tarihindeki yerini koruyor. Bu mirasa büyük değer veriyoruz; ancak bizi asıl harekete geçiren şey yeni ve daha zorlu hedeflere yönelmek. GT41’i, Le Mans’a dönüp genel klasman zaferi için mücadele etme fırsatı olarak görüyoruz. Üstelik sadece kupalar için yarışmıyoruz. En üst seviyede rekabet etmek bizi inovasyona zorluyor, pistte öğrendiklerimiz ise müşterilerimiz için daha iyi otomobiller üretmemizi sağlıyor.

tasarım ve teknik yapı:

GT41, efsanevi Ford GT40 mirasını ölçüleriyle yansıtarak adını aldı; otomobilin yerden yüksekliği ve hava girişleri de dahil olmak üzere tasarım parametrelerinde 41 inç (yaklaşık 104 cm) referans alındı. Detroit'te sergilenen mavi tonlu konsept, Amerikan bayrağı ve kentin simgelerine göndermeler taşıyor; nihai yarış giydirmesi 2027 sezon açılışı öncesi açıklanacak.

Aracın güç aktarma düzeni tamamen Ford bünyesinde geliştirildi: 5,4 litrelik Coyote tabanlı atmosferik V8 motor, markanın Formula 1 ve Dakar programlarından aktarılan hibrit sistemi ile entegre ediliyor. Hibrit sistem, yazılım ve ileri üretim tekniklerine ilişkin bilgi transferi Hypercar programının merkezinde yer alıyor.

Mark Rushbrook, programla ilgili olarak Hypercar programı, Ford Racing ile Ford Motor Company’nin en güçlü yanlarını bir araya getiriyor. Yarış programlarımız ile müşterilerimiz için ürettiğimiz araçlar arasında bilgi, teknoloji ve uzmanlık transferi sağlıyor. Le Mans’ın markamızın tarihinde özel bir yeri var ve genel klasman zaferi için geri dönmekten büyük gurur duyuyoruz. Ancak bu mesele tek bir yarıştan ibaret değil; işimizin her alanına değer katan ve Ford Racing’in geleceğini şekillendiren rekabetçi bir motor sporları programı inşa ediyoruz ifadelerini kullandı.

geliştirme programı ve test süreci:

Geliştirme aşaması, konsept çizimlerinden yarışa hazır bir otomobile uzanan uzun bir iş birliğiyle yürütüldü. Avrupa'da yürütülen altı ayrı test programında iki şasiyle toplam 14.300 km üzerinde mesafe kat edildi; bu veriler otomobilin ayarlarının ve güvenilirliğinin iyileştirilmesinde kullanıldı. Testler Aralık 2026 ve Ocak 2027'de Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürülecek.

Program yöneticisi Dan Sayers süreci şöyle özetledi: GT41’in tanıtımı, mühendislik ve tasarım ekiplerimizin uzun süredir yürüttüğü yoğun çalışmanın somut bir sonucu. Hypercar sınıfındaki rekabet seviyesi oldukça yüksek ve başarıya giden yol uzun. Biz sağlam temeller atmaya ve her test aşamasından maksimum veri elde etmeye odaklandık. Avrupa testlerinde olumlu ilerleme kaydettik ancak sezon açılışına kadar önümüzde hâlâ kapsamlı bir çalışma takvimi var.

pilot kadrosu ve 2027 takvimi:

Ford Racing'in 2027 ana pilot kadrosunda Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller ve Nick Yelloly yer alıyor. Tom Dillmann ise takımın yedek pilotu olacak. Test sürüşlerinde yer alan Logan Sargeant, Test programı şimdiye kadar oldukça verimli ilerledi. Her sürüşte araç hakkında yeni veriler elde ediyor, iyileştirmeler yapıyor ve rekabetçi olmak için gereken unsurları netleştiriyoruz. Perde arkasındaki mühendislik çalışmasının piste yansıdığını görmek cesaret verici. Önümüzde yoğun bir hazırlık dönemi var ancak Ford’un dayanıklılık yarışlarının zirvesine dönüşünün bir parçası olmak heyecan verici sözleriyle izlenimlerini paylaştı.

Ford Racing, 2027 WEC şampiyonasında dokuz ayakta mücadele edecek. Sezon Mart ayında Katar'da başlayacak ve takvimde Imola, Silverstone, Spa-Francorchamps, Le Mans, São Paulo, Circuit of The Americas, Fuji ve Bahreyn yer alıyor. Marka, aynı dönemde Formula 1, Rally-Raid ve WRC programlarıyla eş zamanlı yarışarak elde edilen mühendislik kazanımlarını seri üretim araçlarına taşımayı amaçlıyor.

FORD RACİNG, 2027 SEZONUNDA FIA DÜNYA DAYANIKLILIK ŞAMPİYONASI’NIN (WEC) EN ÜST SINIFINDA VE LE MANS 24 SAAT YARIŞINDA MÜCADELE EDECEK YENİ HYPERCAR MODELİ FORD GT41’İ DETROİT’TE TANITTI.