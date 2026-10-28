Fortuna Tarım üretim alanını genişletti, hedef 2027'de 15 milyon fide

Fortuna Tarım kapasite artışını duyurdu:

Lokman Group bünyesindeki Fortuna Tarım, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki üretim tesisinde önemli bir genişlemeye gitti. 2020'de Ar-Ge çalışmalarıyla başlayan proje kapsamında mevcut 150 bin metrekarelik üretim alanı 280 bin metrekareye çıkarıldı. Şu an yıllık üretim 5 milyon fide seviyesinde bulunuyor; şirketin hedefi ise 2027'de bu sayıyı 15 milyone taşımak.

Topraksız üretim ve teknolojinin rolü:

Fortuna Tarım çilek fidelerini anaç aşamasından itibaren topraksız ve steril koşullarda üretiyor. Tesis, nem, sıcaklık ve bitkinin ihtiyaç duyduğu besin seviyelerini otomasyon sistemleriyle gerçek zamanlı izliyor; bu sayede kök ve gövde sağlığı ön plana çıkıyor. Ziraat ve gıda mühendislerinden oluşan ekip, saha gözlemleri, laboratuvar analizleri ve üretim verilerini birleştirerek çeşitlerin gelişimini bilimsel yöntemlerle takip ediyor. Topraksız yaklaşım, toprak kaynaklı hastalıklar ve yabancı ot kontaminasyonu riskini azaltmayı; kontrollü şartlar ise homojen kök gelişimini ve öngörülebilir bir yetiştirme sürecini desteklemeyi amaçlıyor.

Çeşitler, lisans ve pazar hedefleri:

Firma şu anda iki farklı lisans sahibine ait dört çilek çeşidinin fidesini üretiyor; hedeflenen çeşit sayısı yediye çıkarak ürün portföyü genişletilecek. Üretilen anaçlar yurt dışından temin edilen ve uluslararası ıslah hak sahiplerinin lisansları kapsamında sertifikalı fidelerden oluşuyor; üretim de lisans ve sertifikasyon şartlarına uygun şekilde yürütülüyor. Çilek yetiştiriciliğinde dikim takvimi kritik olduğundan zamanında tedarik, üreticilerin sezon planlamasında belirleyici rol oynuyor. Fortuna Tarım, genişleyen altyapısıyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara düzenli tedarik sağlamayı amaçlıyor.

Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Çilek fidelerimiz dayanıklılığı, verimi ve zamanında tedarik sürecimiz nedeniyle tercih ediliyor. Fortuna Tarım’da teknoloji, fide kalitesini garanti etmenin somut bir yoludur. Tarım zararlıları, nem, sıcaklık ve besin verilerinin gerçek zamanlı takibi sayesinde üreticiye ulaşan her bir fide ölçülebilir, denetlenebilir ve verilerle üreticinin ihtiyacı olduğu bilgilere kolay ulaşılabilirlik sağlanmaktadır".

Bu adım, tesis ölçeğinde üretim verimliliğinin artırılmasına ve fidelerin kalite standardının yükseltilmesine odaklanan bir modelin işaretlerini veriyor. Üreticiler için daha öngörülebilir tedarik zinciri ve lisanslı çeşitlerin yaygınlaşması, gelecek birkaç yıl içinde yerel üretim dinamiklerini ve pazar paylarını etkileyebilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

LOKMAN GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI HATİCE ÖZ, YILLIK ÜRETİMİN 5 MİLYON FİDEDEN 15 MİLYON ADEDE ÇIKARTTIKLARINI, KAPASİTE ARTIŞIYLA SEKTÖRDEKİ TEDARİK GÜCÜNÜ DAHA İLERİ TAŞIMAYACAKLARINI SÖYLEDİ.