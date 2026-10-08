Dolar 49,2101 +0,02%
Euro 55,1851 +0,18%
Bist 12.119,65 -0,03%
Altın Gram 6.553,54 +0,04%
EUR/USD 1,1184 -0,13%
Brent Petrol 104,85 +4,64%
--°

Fotokapanı ağzıyla yoklayan domuzun içi saniye saniye görüntülendi

Tekirdağ Ganos Dağları'ndaki fotokapan, bir yaban domuzunun cihazı ağzıyla yoklayıp neredeyse yemeye çalıştığı anları saniye saniye kaydetti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:14

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Fotokapanı ağzıyla yoklayan domuzun içi saniye saniye görüntülendi

fotokapanın kaydettiği anlar:

Tekirdağ'ın Ganos Dağlarında yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapanlar, doğal yaşamdan ilginç kareler sunmaya devam etti. Son kayıtlarda bir yaban domuzu kameranın bulunduğu noktaya yaklaşarak cihazı dikkatle inceledi. Hayvan önce burnuyla cihazı yokladı, ardından ağız hareketleriyle fotokapanı adeta yoklamaya başladı.

Kayıtlarda, domuzun fotokapanla teması ayrıntılı şekilde yer aldı; cihazın önüne gelmesi ve ağzını kameraya sokması nedeniyle görüntü bir süre için hayvanın ağız içini de gösterdi. Bu anlar, ekiplerin bölgedeki tür davranışlarını belgeleyen çalışmalarına yeni bir örnek olarak eklendi.

görüntülerin önemi ve gözlemler:

Farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki fauna hakkında zamana yayılan veri sağlıyor. Kaydedilen bu tür yakın temas anları, hayvanların cihazlara tepkileri ve çevrelerindeki nesnelere yaklaşım biçimleri hakkında doğrudan görsel bilgi veriyor. Ortaya çıkan görüntüler, yaban hayatının merak uyandıran anlarından biri olarak kayıtlara geçti ve doğa gözlem çalışmalarında kullanılmak üzere arşivlendi.

KAMERAYA YAKLAŞAN BİR YABAN DOMUZU, FOTOKAPANI İNCELEMEYE ÇALIŞIRKEN KAMERAYI ADETA YEMEYE KALKTI....

KAMERAYA YAKLAŞAN BİR YABAN DOMUZU, FOTOKAPANI İNCELEMEYE ÇALIŞIRKEN KAMERAYI ADETA YEMEYE KALKTI. O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLİRKEN, DOMUZUN AĞZININ İÇİNE KADAR GÖRÜNTÜ ALINMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çivril'de altyapı atağı: 47,5 milyon liralık kanalizasyon yatırımı
images

Malatya'da 35 yıllık yayla su sorununa kalıcı çözüm
images

Kurt korkusuyla kaçan keçi dağlık alanda kurtarılmayı bekliyor
images

Giresun'da doğa yürüyüşünde Tepesi Delik Obruğu'nun yer altı göleti dronla görün...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de çökme sonrası üst katlarda kontrollü yıkım başlatıldı

Merkezefendi'de 2027 hedefleri için 4,65 milyar lira bütçe onaylandı

Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı

trt sinema tırı'nın 18. durağı Erzurum oldu: 5 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı