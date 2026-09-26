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Fotokapanlar Çankırı ormanında ayının besin arayışını kaydetti

Çankırı’da kurulan fotokapanlar ormanda yiyecek arayan bir ayının doğal yaşamını görüntüledi; kayıtlar bölgedeki yaban hayatını belgelemeye katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Fotokapanlar Çankırı ormanında ayının besin arayışını kaydetti

Fotokapanlar Çankırı ormanında ayının besin arayışını kaydetti

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, ormanda yiyecek arayan bir ayının görüntülerini kaydetti. Kamera kayıtları, hayvanın doğal ortamındaki hareketlerini ve besin arayışına ilişkin anları belgeliyor.

görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda ayının ormanlık alanda gezinerek zemini ve bitki örtüsünü incelediği, zaman zaman durup çevreyi yokladığı anlar yer alıyor. Görüntüler, hayvanın insan etkisinden uzak doğal davranışlarını yansıtıyor ve bölgedeki ekosistemin izlenmesine katkı sunuyor.

doğal yaşamın takibi ve önemi:

Çankırı çevresine yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne seriyor ve bilimsel ya da koruma amaçlı çalışmalar için değerli veri üretiyor. Bu tür kayıtlar, habitat kullanımını anlamaya ve korunma stratejileri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Yetkililer ve doğa araştırmacıları, elde edilen görüntüleri değerlendirerek bölgedeki tür çeşitliliği ve hayvan hareketliliği hakkında kayıtları zenginleştiriyor. Fotokapanların sağladığı görsel belgeler, yerel ekosistemin izlenmesi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA ORMANDA YİYECEK ARAYAN AYIYI...

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA ORMANDA YİYECEK ARAYAN AYIYI GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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