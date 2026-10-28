Fotokapanlar Çankırı ormanlarında yaban hayatının ritmini kaydetti

Fotokapan kayıtları:

Çankırı'da yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan kameralar, bölgede yaşayan karaca ve kurtları doğal ortamlarında kaydetti.

Görüntülerde öne çıkan anlar:

Kaydedilen görüntülerde hayvanların orman zemininde yiyecek arama, inceleme ve hareket etme anları yer alıyor. Kayıtlarda türlerin yaşam alanındaki davranışları net biçimde gözlemlenebiliyor.

Bu kayıtlar, yaban hayatının takip edilmesi ve ekosistem dinamiklerinin izlenmesi açısından değer taşıyor. Kamera verileri, türlerin bölgedeki dağılımı ve hareket alışkanlıklarına ışık tutuyor.

ÇANKIRI’DA YABAN HAYATINI İZLEMEK AMACIYLA ORMANLIK ALANLARA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, KARACALARI DOĞAL YAŞAM ALANINDA KAYDETTİ.