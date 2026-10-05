Fotokapanlar Tarsus sokaklarında çevre suçlarını kayıt altına aldı: 920 bin lira ceza

Tarsus Belediyesi, kent genelinde artan çevre kirliliği ve izinsiz dökümleri engellemek için zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdı. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar sayesinde hafriyat atığı, moloz, evsel atık ve mobilya parçaları gibi gelişigüzel bırakılan malzemeleri bırakanlar tespit edilerek hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Fotokapan uygulaması ve sonuçları:

Fotokapanların yerleştirildiği bölgelerde tekrarlayan kaçak dökümlerin düştüğü, denetimlerin caydırıcılık sağladığı bildirildi. Özellikle daha önce ayda yaklaşık 15 kez kaçak döküm yapılan bir noktada, yaptırımların uygulanmasının ardından son 5 haftada yeni bir kaçak döküm tespit edilmedi. Fotokapanlarla tespit edilen ihlaller nedeniyle bu dönemde belediye tarafından toplam 920 bin lira idari para cezası uygulandı.

Belediye verilerine göre 2024-2026 yılları arasında çevre kirliliğine ilişkin uygulanan toplam idari para cezası 5 milyon 750 bin lira olarak kaydedildi. Yıllara göre dağılım ise şu şekilde: 2024 yılında 177 bin lira, 2025 yılında 1 milyon 237 bin lira ve 2026 yılında 4 milyon 335 bin lira cezai işlem uygulandı.

Başkan Ali Boltaç'ın değerlendirmesi:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada temizlenen alanların kısa sürede yeniden atıklarla kirletilmesinin üzüntü verdiğini vurguladı. Boltaç, bu sorunun yalnızca belediyenin temizlik çalışmalarıyla çözülemeyeceğini, vatandaşların çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Boltaç, uygulanan yaptırımların sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirterek, 'Biz aslında ceza yazma tarafı değiliz. Bu sorunu cezayla çözmek istemedik. Ancak görüyoruz ki bazı konular hala anlaşılmıyor. Eğer hala anlaşılmazsa bu rakam daha da artacak. Bu işin peşini bırakmayacağım' dedi.

Başkan ayrıca fotokapanların doğadaki endemik türleri takip etmek için kullanılan sistemler olduğunu hatırlatarak, 'Biz bu cihazları doğayı ve endemik türleri korumak için kullanmak istiyoruz, insanlar için değil' ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ederken, tespit edilen ihlaller hakkında yasal süreçlerin işletileceği ve gerektiğinde cezai müeyyidelerin artırılabileceği bildirildi.

TARSUS BELEDİYESİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAÇAK DÖKÜMLERİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA DENETİMLERİNİ ARTIRDI. ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN KENTİN FARKLI NOKTALARINA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA KAÇAK DÖKÜM YAPANLAR TESPİT EDİLİRKEN, İHLALLER NEDENİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI 920 BİN LİRAYA ULAŞTI.