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fransa abu dabi görüşmelerine katılacağını açıkladı

Barrot, 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de düzenlenecek Rusya-ABD-Ukrayna görüşmelerine Fransa'nın katılacağını ve Avrupalıların iyi temsil edileceğini söyledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Merve Çelik

fransa abu dabi görüşmelerine katılacağını açıkladı

fransa, abu dabi'deki üçlü görüşmelerde yer alacağını teyit etti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Rusya-ABD-Ukrayna görüşmelerine Fransa'nın katılacağını bildirdi. Barrot, RTL radyosuna yaptığı açıklamada "Fransa bu görüşmelere katılmak üzere Abu Dabi'de olacak" ifadelerini kullandı.

görüşmelerin temsil ve amaçları:

Bakan Barrot, Avrupalıların toplantılarda güçlü şekilde temsil edileceğini vurgulayarak, "Avrupalılar iyi bir şekilde temsil edilecek" dedi. Fransa'nın kimin tarafından temsil edileceğine ilişkin kararın henüz açıklanmadığını belirtti ancak Fransa kesinlikle orada olacak mesajını net biçimde verdi. Toplantılar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırma çabalarının bir parçası olarak planlanmış durumda.

abd arabuluculuğunun çerçevesi:

Toplantının çerçevesiyle ilgili olarak, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bu hafta başında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Washington aracılığıyla bir araya geleceğini söylemişti. Witkoff, görüşmelerde savaş sonrası muhtemel güvenlik anlaşmaları ile gerilimin düşürülmesinin ele alınacağını ifade etmişti. Barrot'ın açıklaması, Avrupa tarafının bu sürece doğrudan katılımının sağlanacağına dair bir teyit niteliği taşıyor.

Barrot'ın sözleri, Abu Dabi'deki iki günlük toplantının uluslararası aktörler tarafından yakından takip edildiğini ve Avrupa'nın arabuluculuk ya da çözüm sürecinde görünür bir rol üstlenmek istediğini gösteriyor. Fransa'nın temsilci atamasıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN-NOEL BARROT, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN BAŞKENTİ ABU DABİ’DE 10-11...

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN-NOEL BARROT, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN BAŞKENTİ ABU DABİ’DE 10-11 KASIM TARİHLERİNDE RUSYA-ABD-UKRAYNA ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, FRANSA'NIN DA GÖRÜŞMELERE KATILACAĞINI BELİRTEREK, "FRANSA BU GÖRÜŞMELERE KATILMAK ÜZERE ABU DABİ'DE OLACAK. AVRUPALILAR İYİ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİLECEK" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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