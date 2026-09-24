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Fransa milli takımı Kocaeli'de son antrenmanını tamamladı

Fransa milli takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçı öncesi Zinedine Zidane yönetiminde Kocaeli Stadyumu'nda son antrenmanını yaptı; ilk 15 dakika basına açıktı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:46

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 19:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fransa milli takımı Kocaeli'de son antrenmanını tamamladı

son antrenman yapıldı:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçını yarın A Milli Takım ile oynayacak Fransa Milli Takımı, maç öncesi son idmanını Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yapılan çalışma, takımın karşılaşma hazırlıklarının son aşamasını oluşturdu.

antrenmanın detayları:

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Zidane'ın futbolcularıyla yaptığı kısa toplantının ardından idman; ısınma, koşu ve pas çalışmaları ile devam etti. Basına kapalı bölümde ise Türkiye maçına yönelik taktik uygulamalar ve son rötuşların yapıldığı bildirildi.

maç programı ve hazırlık:

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Gerçekleştirilen son antrenman, Fransa ekibinin sahaya nasıl çıkacağına dair son detayların netleştirildiği son prova oldu.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA YARIN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK FRANSA MİLLİ...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA YARIN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK FRANSA MİLLİ TAKIMI, MAÇ ÖNCESİ SON ANTRENMANINI KOCAELİ STADYUMU'NDA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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