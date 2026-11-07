Fransa'da hayat pahalılığı eylemleri geniş katılımla sürdü: yaklaşık 146 bin kişi, 360 gözaltı

Protestoların genel görünümü:

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı devam eden gösterilerde ülke genelindeki katılım sayısı resmi rakamlara göre yaklaşık 146 bin olarak açıklandı. Başkent Paris'te yürüyüşe katılanların sayısı ise yaklaşık 75 bin olarak bildirildi. Organizatör sendikalar ve öğrenci grupları ise katılımın daha yüksek olduğunu, yaklaşık 250 bin kişiye ulaştığını öne sürdü.

Katılım, aktörler ve talepler:

Eylemlere işçi sendikaları ile öğrenci gruplarının yanı sıra farklı sivil oluşumlar katıldı. Gösterilerin temel motivasyonu yaşam maliyetlerindeki artış ve hükümetin eğitim politikalarına yönelik tepkiler olarak öne çıktı. Yetkililer protestoların büyük ölçüde barışçıl geçtiğini belirtirken, katılımcı sayıları konusunda resmi ve organizatör verileri arasında fark bulundu.

Ulaşım kesintileri ve güvenlik önlemleri:

Paris'te gerçekleştirilen gösteriler kent içi toplu taşımayı etkiledi; birçok metro seferi iptal edilerek bazı istasyonlar kapatıldı. Yetkililer, şehir merkezlerinde yaklaşık 40 bin kişinin güvenlik kontrolünden geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez alınan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 70 bin polis memuru ve jandarma ile 25 zırhlı aracın ve 15 TOMA'nın görevlendirildiğini söyledi.

Gözaltılar ve sonrası:

Yetkililer, protestoların büyük ölçüde sakin seyretmesine rağmen ülke genelinde akşam saatlerine kadar toplam 360 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltıların çoğunluğu şehir merkezlerindeki güvenlik kontrolleri ve doğrudan müdahaleler sırasında gerçekleşti. Yetkililer, göstergelerin kontrol altında tutulduğunu ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik önlemlerin sürdürüleceğini belirtti.

Olayların gidişatıyla ilgili resmi ve organizatör raporları arasındaki farklılık, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeler ve olası yeni çağrılarla protesto sürecinin nasıl evrileceğine dair belirsizlik yaratıyor.

FRANSA’DA ARTAN YAŞAM MALİYETLERİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTESTOLAR SÜRERKEN, BAŞKENT PARİS DAHİL OLMAK ÜZERE ÜLKENİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE YÜZBİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA ÇIKTI.