Fransa'daki lise protestoları şiddetlendi: 31 yaralı, 440 gözaltı

protestoların seyrinde son durum:

Fransa'da lise eylemleri, 21 Eylül'de Paris yakınlarındaki Créteil'deki Saint-Exupéry Lisesinde öğretmen eksikliğine tepki olarak başlayan hareketin ardından kamu çalışanları ve itfaiyecilerin gösterileriyle yeniden tırmandı. Eğitim Bakanlığı, şiddet olaylarından 416 lisenin etkilendiğini bildirirken, yaralı sayısının 31'e, gözaltı sayısının ise 440'a yükseldiğini açıkladı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, yaralılar arasında darp edilen bir öğretmen ile havai fişek türü bir mühimmatın isabet ettiği bir okul müdürünün bulunduğunu belirtti ve "Bu şiddet kabul edilemez. Böyle bir ortamda şiddeti meşrulaştırmak veya blokajların genişletilmesi çağrısında bulunmak öğrencilerimizi ve kamu çalışanlarını tehlikeye atmaktır. Bu sorumsuzluktur" dedi.

olayların görüldüğü noktalar ve müdahaleler:

Eylemler kapsamında çok sayıda okulun girişi çöp konteynerleri ve çeşitli malzemelerle kapatıldı; bazı noktalarda konteynerler ateşe verildi. Lille, Saint-Denis, Rennes, Nice ve Lyon gibi kentlerde gösteriler yaşanırken, bazı bölgelerde göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Polis, bazı lise çevrelerinde göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, şu ana kadar gözaltına alınan 440 kişinin çoğunun reşit olmadığını, gözaltıların ağırlıklı olarak mala zarar verme, güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ve kamu görevlilerine karşı şiddet nedeniyle gerçekleştiğini belirterek yaşananları "oldukça ciddi olaylar" olarak nitelendirdi.

öğrenci talepleri ve sendika çağrıları:

Eylemlerin başlangıç noktası olan Saint-Exupéry Lisesinde eğitim yılının başlamasına rağmen bazı öğretmen kadrolarının doldurulmaması hareketin kıvılcımını oluşturdu. Öğrenciler, sadece öğretmen eksikliğine değil; kalabalık sınıflara, ağır ders programlarına, bazı okul binalarındaki kötü koşullara, eğitim için ayrılan kaynakların yetersizliğine ve üniversiteye geçiş sisteminin yarattığı baskıya da dikkat çekiyor.

Öğrenci örgütleri ve sendikalar eylemleri sürdürme kararı aldı. USL ile öğrenci sendikası Union tudiante, 29 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada eylemlerin devam etmesi çağrısını yineledi; 1 Ekim'de ülke genelinde lise ve üniversitelerde yeni blokajlar yapılması, 6 Ekim'de ise lise ve üniversite öğrencilerinin geniş çaplı bir gösteride bir araya gelmesi çağrısı yapıldı. USL Başkanı Ryad Rani, hareketin ülke geneline yayılma kararını, "Île-de-France’da yaşananları genelleştirme kararı aldık, çünkü bunlar ülkenin tamamında karşılaşılan sorunlar" sözleriyle açıkladı.

USL ayrıca Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenci temsilcilerini en kısa sürede kabul etmesini ve eğitim kurumlarındaki personel ile kaynak eksikliğine ilişkin taleplerine yanıt vermesini talep etti. Hükümet ile öğrenciler ve sendikalar arasındaki görüşmelerin nasıl ilerleyeceği, gösterilerin seyri açısından belirleyici olacak.

Fransa’da kamu çalışanları ve itfaiyecilerin protestosu ile yeniden alevlenen lise protestolarında yaralı sayısı 31’e yükselirken, gözaltı sayısı 440’a ulaştı.