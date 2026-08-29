Fransa'yı vuran şiddetli fırtına yolları ve araçları savurdu

Fransa'da fırtına ve dolu yaşamı etkiledi

27 Ağustos'ta başkent Paris dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan fırtına, yerel kaynaklara göre merkez kesimlerden doğu sınırlarına doğru ilerledi. Olayda saatte 142 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve bazı yerlerde tenis topu büyüklüğünde dolu görüldü.

Maddi hasar ve ulaşımdaki aksamalar:

Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç yollara devrildi, bazı binaların çatılarından kopan parçalar cadde ve sokaklara düştü. Besançon, Montbeliard ve Beaune başta olmak üzere birçok yerde dolu nedeniyle araçların camları kırıldı. Fransa'dan Almanya ve İsviçre'ye ulaşımın sağlandığı A36 otoyolunda da zarara uğrayan araç ve yol kesimleri bildirildi. Ulaşımda yaşanan aksamalara bağlı olarak yerel servislerde yavaşlamalar görüldü.

uyarılar, görüntüler ve sonraki durum:

Olay sırasında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir yolcu treninin camının kırıldığı anlar, rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan kişiler ve fırtına sonrası sokaklarda yükselen su seviyeleri yer aldı. Fırtına sonrası birçok yerde araç hasar görüntüleri ve yollara devrilen ağaçlar görüldü. Yetkililer, olayın ardından ülke genelinde 44 bölgede turuncu alarm ilan edildiğini, daha sonra ise 26 bölgede turuncu alarm durumunun devam ettiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar ve yetkililer, vatandaşları hasar gören bölgelerde dikkatli olmaya, kopan parçaların ve devrilen ağaçların bulunduğu alanlardan uzak durmaya çağırdı. Kısa vadede ulaşım ve temizleme çalışmalarının öncelikli olduğu, hasar tespitlerinin sürdüğü aktarıldı.

Fransa’da 27 Ağustos’ta başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtınada rüzgarın hızı saatte 142 kilometreye ulaştı. Tenis topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçlarda hasar oluşurken, ağaçlar yollara devrildi.