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Freiburg teknik direktörü Schuster: Trabzonspor'un enerjisi maça damga vurdu

Freiburg teknik direktörü Julian Schuster, Konferans Ligi'nde Trabzonspor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyeti defansif disiplin ve takım enerjisine bağladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Freiburg teknik direktörü Schuster: Trabzonspor'un enerjisi maça damga vurdu

Schuster'ın maç değerlendirmesi:

Freiburg teknik direktörü Julian Schuster, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında deplasmanda oynadıkları karşılaşmada takımının 1-0 galip gelmesinin önemli bir sonuç olduğunu vurguladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan sonucun zorlu bir deplasmanda daha kıymetli hale geldiğini belirtti.

Defansif disiplin ve kritik anlar:

Schuster, maç boyunca ekip olarak defansif anlamda agresif bir oyun sergilediklerini söyledi. Teknik adam, bazı fırsatları değerlendiremediklerini kabul ederek bu tür karşılaşmalarda defansif organizasyonun ve kararlı oyunun belirleyici olduğunu ifade etti. Ona göre bu unsurlar, deplasmanda alınan 3 puan'ın temelini oluşturdu.

Trabzonspor'un oyun profili:

Schuster, Trabzonspor'un kalite ve enerjisine dikkat çekti: 'Trabzonspor kalite olarak çok iyi ve enerjisi yüksek bir takım. Top kazanma konusunda oldukça iyiler.' Bu tanımlama, ev sahibi ekibin oyunu agresif şekilde kurduğunu ve rakip için sürekli tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Freiburg içinse bu zorlu ortamda alınan galibiyet, turnuvadaki konumlarını güçlendirdi.

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, Trabzonspor&#039;un çok kaliteli ve enerjik bir takım...

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, Trabzonspor'un çok kaliteli ve enerjik bir takım olduğunu belirterek, böyle bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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