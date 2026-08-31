Fuar38'de Hatay Medeniyetler Korosu'ndan nostalji ve birliktelik rüzgarı

Fuar38'de korodan etkileyici performans

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38 etkinliğinde sahne alan Hatay Medeniyetler Korosu, Kadir Has Fuar Parkı'nda toplanan izleyicilere keyifli ve duygusal anlar yaşattı. 38 gün sürecek fuarda halk, aileleri ve çocuklarıyla birlikte nostaljik bir atmosfer içinde konserleri izledi.

koro repertuvarı ve programın atmosferi:

Koro, akşam konserinde fuara katılanlara sevilen eserlerden bir seçki sundu. Programda hem 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına parçalara yer verildi hem de Girne'de meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle anma niteliğinde şarkılar seslendirildi. Seyirciler, farklı kuşaklardan gelen melodiler eşliğinde zaman zaman duygulandı, zaman zaman da alkışlarla performansı destekledi.

Fuar boyunca gerçekleşen etkinliklerin çeşitliliği ve katılımcı yoğunluğu, Kadir Has Fuar Parkı'nda oluşan hareketli günlerin altını çizdi. Ziyaretçiler hem eğlenceyi hem de kültürel zenginliği bir arada buldu.

belediyeden değerlendirme ve katılımcılar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fuar38 programının son haftasına gelindiğini vurgulayarak etkinliğin şehirde yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, fuarın 1967'de başlayan geleneğin yeniden canlandırılması amacıyla bu yıl tekrar düzenlendiğini hatırlattı ve vatandaşların programlara olan katılımına teşekkür etti.

Konseri, Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da izleyerek sanatçılara destek verdi. Organizasyon, hem yerel hem de ulusal sanat etkinliklerinin bir araya geldiği bir platform olarak fuarın son günlerine kadar izleyicilere zengin bir program sunmaya devam edecek.

KAYSERİ'DE KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'FUAR38' ORGANİZASYONUNDA SAHNE ALAN HATAY MEDENİYETLER KOROSU, MİSAFİRLERİNE KEYİF DOLU DAKİKALAR YAŞATTI.