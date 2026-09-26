fuarda ihracat hedefi: 410 milyar dolara ulaşacağımızı açıkladı

Bolat, MÜSİAD fuarında hedefleri ve gözlemlerini paylaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi ve 21. MÜSİAD Uluslararası Fuarı kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'ndeki stantları gezdi. Ziyarete MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de eşlik etti. Bolat, fuar katılımcıları ve firma yetkilileriyle sohbet ederek sergilenen ürünleri inceledi ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Fuarın kapsamı ve katılım verileri:

Bolat, MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nın 1993'te İzmir'de başladığını ve kuruluş amacının İslam ülkeleri ve dünya genelindeki Müslüman topluluklar arasında ticari entegrasyonu sağlamak olduğunu hatırlattı. Fuara 33 yıl sonra da devam edildiğini, 2000'den itibaren iki yılda bir düzenlendiğini ve bu yıl 21'inci kez İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) kongresinin de eş zamanlı yapıldığını ifade etti.

Bolat, organizasyonun ölçeğini şu rakamlarla aktardı: fuara 70 ülkeden 400 kişilik alım heyetleri getirildiğini, yurt dışından yaklaşık 10 bine yakın ziyaretçi bulunduğunu ve yurt içi katılımla birlikte toplam ziyaretçi sayısının 80 bini aşmasının beklendiğini söyledi. İlk üç günde ise yaklaşık 70 bin kayıtlı ziyaretçinin fuarı gezdiğini vurguladı.

Hükümet stratejisi ve ihracat vurgusu:

Bakan Bolat, fuarların Türkiye'nin dış ticaretini güçlendiren en önemli araçlardan olduğunu, hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası fuarları ve firmaların katılımlarını desteklediklerini belirtti. İstanbul'un artık birçok sektörde dünyanın en büyük ilk beş, Avrupa'da ise ilk iki-üç fuarından biri haline geldiğini ifade ederek bunun bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

İhracat stratejisine dair açıklamalarında Bolat, Türkiye'nin hedefinin ürün ve hizmet kalitesini tüm dünyaya duyurmak olduğunu vurguladı. Bakanın sözleri arasında yer alan doğrudan ifade şöyle: "İnşallah yıl sonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız." Ayrıca ihracatın hükümet politikalarının merkezinde olduğunu, ihracata dayalı büyüme modelinin Cumhurbaşkanı liderliğinde sürekli desteklendiğini belirtti ve "İhracat bizim kırmızı çizgimizdir" değerlendirmesini yaptı.

Bolat, güncel ihracat verilerine de değinerek son 8 aylık dönemde olumlu bir seyir olduğunu, mal ihracatında 185 milyar doları aştıklarını ve son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatının 280 milyar doları geçtiğini aktardı. Eylül ayı sonunda da sevindirici rakamların beklendiğini söyledi.

Konuşmasını MÜSİAD yönetimi, fuar katılımcıları ve Türkiye'nin ihracatına katkı sunanlara teşekkür ederek sürdüren Bolat, hükümet olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini, fuara katılan ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Yılsonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız"