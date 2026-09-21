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Fuarda sahadan gelen talepler masada: Şenol Arslan üreticilerle birebir görüştü

Elazığ Hayvan Ürünleri OSB Başkanı ve Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, 5 günlük fuarda üreticilerle sahada doğrudan görüştü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Fuarda sahadan gelen talepler masada: Şenol Arslan üreticilerle birebir görüştü

Fuarda yoğun ziyaretçi trafiği ve doğrudan iletişim

Şenol Arslan, Elazığ Hayvan Ürünleri OSB Başkanı ve Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı, 6. Elazığ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı boyunca standında yoğun bir ziyaretçi akını ile karşılaştı. Beş gün süren etkinlikte Arslan, üreticiler, besiciler, tüccarlar ve sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretçi profili ve görüşmeler:

Fuar süresince standı; üreticiler, besiciler, tüccarlar, iş insanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde sektörün sahadaki sorunları, beklentileri ve ticari süreçlere dair doğrudan geri bildirimler alındı. Arslan, ziyaretçilerle yaptığı birebir görüşmelerde tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve sahadan gelen talepleri not aldı.

Sahadan gelen mesajlar ve gelecek planları:

Fuarın ardından değerlendirmede bulunan Arslan, "5 gün boyunca standımızda bizleri yalnız bırakmayan, görüşlerini ve beklentilerini samimiyetle paylaşan tüm üreticilerimize, besicilerimize, tüccarlarımıza, sektör temsilcilerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz ilgi ve kurduğumuz güçlü iletişim, çıktığımız yolda bize ayrı bir güç ve sorumluluk verdi. Bizim için en kıymetlisi, sektörümüzün sesini doğrudan dinlemek ve aynı masa etrafında geleceğimizi konuşabilmekti" dedi.

Arslan, fuarda gerçekleştirilen görüşmelerin bundan sonraki çalışmalar açısından önemine dikkat çekerek, "Sahadan kopmadan, üyelerimizle sürekli istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Elazığ’ın üretim ve ticaret gücünü daha ileriye taşımak için güçlü bir ekip ve güçlü projelerle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Arslan'ın yakın dönemdeki çalışma yaklaşımını ve önceliklerini doğrudan yansıttı.

6. ELAZIĞ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI BOYUNCA ELAZIĞ HAYVAN ÜRÜNLERİ OSB BAŞKANI VE ELAZIĞ...

6. ELAZIĞ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI BOYUNCA ELAZIĞ HAYVAN ÜRÜNLERİ OSB BAŞKANI VE ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN’IN STANDI, YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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