futbol camiası ferhat gündoğdu'nun gözaltısı sonrası tepkilerini yükseltti

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltısı futbol camiasında geniş yankı uyandırdı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Türkiye futbolunda bir süredir devam eden rahatsızlıkları ve yönetime yönelik eleştirileri yeniden görünür kıldı.

Soruşturma kaynaklı gelişmelerin sosyal medya ve kulüp açıklamalarındaki yansımaları, eski döneme ait eleştirilerin hatırlanmasına yol açtı. Özellikle 17 Eylül 2025 tarihli Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası dile getirilen sözler, gündeme yeniden taşındı.

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiaları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri değerlendirildi. Bu incelemeler sonucunda MHK içinde bazı kişilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi ve toplam 7 isim gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilerleyişi ve delillerin değerlendirilmesine ilişkin resmi makamların açıklamaları, sürecin seyrine dair belirleyici olacak. Savcılık sürecinin ardından olası adli işlemler ve disiplin soruşturmaları gündeme gelebilir.

Kulüplerden gelen tepkiler:

Gündoğdu'nun gözaltına alınması, birçok kulüp ve spor yöneticisinin daha önce dile getirdiği rahatsızlıkları yeniden öne çıkardı. Eski Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç 17 Eylül 2025'te yaptığı açıklamada: "Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek" demişti; bu sözler sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Teknik direktör Burak Yılmaz ise MHK ve bazı hakem uygulamalarına ilişkin eleştirilerini sürdürdü ve "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı?" diye sordu. Yılmaz, hakem atamalarına ve yönetimdeki ilişkilere dair ciddi kaygılar olduğunu belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek MHK'yı eleştirerek VAR uygulamalarındaki müdahalelere dikkat çekti ve mevcut yapının kulüplere zarar verdiğini savundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da benzer şekilde MHK başkanının devamının değişimi engellediğini ve Türk futbolunun ilerlemesini sekteye uğrattığını ifade etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise daha önce defalarca istifaya çağırdığını hatırlattı.

Bu açıklamalar, kulüp temsilcilerinin Gündoğdu'dan hesap sorma ve sorumluluk talep etme eğilimini gösteriyor. Birçok kulüp, adalet ve eşit uygulama beklentisini vurgulayarak TFF ve ilgili kurullardan daha şeffaf bir duruş bekliyor.

Operasyonun ardından sürecin hukuki boyutu kadar, Türk futbolunun güven ve denetlenebilirlik algısı da tartışma konusu oldu. Kulüplerin talepleri, federasyon içi mekanizmaların işleyişi ve kurul üyelerinin hesap verebilirliği üzerine yeniden odaklanmayı sağladı.

Gelişmelerin nasıl ilerleyeceği savcılık ve federasyon açıklamalarıyla netleşecek; ancak kısa vadede MHK ve üst yönetimle ilgili tartışmaların devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA MERKEZ HAKEM KURULU BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU İLE HAKEM VE GÖZLEMCİLERİN DE YER ALDIĞI 7 ŞÜPHELİNİN "MOBBİNG" VE "RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMASI SONRASI FUTBOL KULÜPLERİNİN GÜNDOĞDU’YU ELEŞTİRDİĞİ VE İSTİFAYA DAVET ETTİĞİ AÇIKLAMALARIN HATIRLANMASINA SEBEP OLDU.