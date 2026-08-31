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Futbol sahasında iki ay: 120 çocuk Kastamonu yaz okulunu tamamladı

120 çocuğun katıldığı Kastamonu yaz futbol okulu, Doğa Kültür Köyü Spor Tesisleri'nde iki ay sürdü ve düzenlenen kapanışla 2026 sezonu hazırlıklarını sonlandırdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Futbol sahasında iki ay: 120 çocuk Kastamonu yaz okulunu tamamladı

yaz futbol okulu tamamlandı:

Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetlerispor, 2026 sezonu yaz futbol okulu çalışmalarını 120 çocuğun katılımıyla tamamladı. Doğa Kültür Köyü Spor Tesisleri'nde yürütülen program, iki ay süren antrenman ve eğitimlerin ardından düzenlenen son idmanla sonlandırıldı.

etkinlik ve eğitim yaklaşımı:

Kulübün organizasyonunda gerçekleşen yaz okulunda çocuklara teknik ve taktik eğitimlerin yanı sıra takım içi iletişim, disiplin ve sosyal sorumluluk gibi kazanımlar da kazandırılmaya çalışıldı. Antrenörler ve teknik ekip, iki aylık süreçte düzenli antrenman programları uyguladı ve performans takibi yaptı.

Antrenör Mesut Okumuş, antrenmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "İki ay boyunca çocuklarımıza sadece temel futbol bilgisini değil, sosyal bir birey olmanın kurallarını da öğretmeye çalıştık. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bizlere imkan sağlayan yöneticilerimize, ekip arkadaşlarıma ve çocuklarını bize emanet eden velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

kapanış töreni ve teşekkürler:

Düzenlenen kapanış programına İl Özel İdare Genel Sekreteri ve İl Özel İdare Köy Hizmetlerispor Başkanı Nida Sinsi, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Adem Keloğlu ile sporcular ve aileleri katıldı. Yağış nedeniyle antrenman tribünden takip edilirken, program kapanışında söz alan Kulüp Başkanı ve Genel Sekreter Nida Sinsi şunları söyledi: "Tribündeki aile ortamı için hepinize teşekkür ediyorum. İki aylık başarılı ve eğitici bir dönemi geride bıraktık. Kapanışı daha iyi şartlarda yapmak isterdik ancak hava muhalefeti buna izin vermedi. En kıymetli varlıklarını bizlere emanet eden velilerimize ve çocuklarımızı bir baba şefkatiyle eğiten teknik ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm evlatlarımızın yolu açık olsun".

Program, Genel Sekreter Nida Sinsi ve yöneticilerin minik sporculara dondurma ikramı yapmasının ardından sona erdi.

KASTAMONU İL ÖZEL İDARE KÖY HİZMETLERİSPOR’UN 2026 SEZONU YAZ FUTBOL OKULU SON ANTRENMANLA...

KASTAMONU İL ÖZEL İDARE KÖY HİZMETLERİSPOR’UN 2026 SEZONU YAZ FUTBOL OKULU SON ANTRENMANLA TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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