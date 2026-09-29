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Futbolun unutulmaz kalecisi Şükrü Ersoy hayata veda etti

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Şükrü Ersoy vefat etti; 1954 Dünya Kupası'nda görev almış, oyuncu ve yönetici olarak iz bıraktı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Futbolun unutulmaz kalecisi Şükrü Ersoy hayata veda etti

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu, kulübün altyapısından yetişen ve A Milli Takım formasıyla tarihe geçen kaleci Şükrü Ersoy'un vefat ettiğini duyurdu. Her iki kurumun yayımladığı mesajlarda Ersoy için Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dilendi. Cenaze törenine ilişkin bilgiler daha sonra paylaşılacak.

kariyeri ve kulüp başarıları:

Altyapısından çıktığı Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar görev yapan Ersoy, 1949 sezonunun sonlarında kaleyi Cihat Arman'dan devraldı ve 1962 yılına dek sarı-lacivertli takımın kalesini korudu. Bu dönemde takım ile 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe'deki dönemi sonrasında Avusturya'nın Austria Salzburg takımına transfer oldu ve aktif futbolculuk kariyerini burada sonlandırdı.

millî takımda 1954 deneyimi:

Ersoy, A Milli Takım'ın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupasında Ay-yıldızlı ekibin kalesini koruyan oyunculardan biriydi. Turnuvada Türkiye'nin Almanya'ya karşı oynadığı ikinci maçta görev yapan Ersoy, kariyeri boyunca toplam 8 kez A Milli Takım formasını giydi.

teknik direktörlük ve yöneticilik yılları:

Futbolculuk sonrası teknik direktörlüğe adım atan Ersoy, 1967-1968 sezonunda Balıkesirspor ile başladığı teknik adamlık serüveninde; aralarında Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve Altay gibi takımların da bulunduğu çeşitli görevler üstlendi. 1979-1980 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörü olarak 9 maçta takımın başında yer aldı. Ayrıca 1983-1984 ve 1994 yıllarında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak 1107 sicil numarasına sahipti.

Şükrü Ersoy, hem saha içindeki performansı hem de saha dışındaki hizmetleriyle Türk futbolunda kalıcı bir iz bıraktı; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

FENERBAHÇE VE TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ KALECİLERİNDEN, 1954 FIFA DÜNYA KUPASI&#039;NDA A MİLLİ...

FENERBAHÇE VE TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ KALECİLERİNDEN, 1954 FIFA DÜNYA KUPASI'NDA A MİLLİ TAKIM'IN KALESİNİ KORUYAN ŞÜKRÜ ERSOY, HAYATINI KAYBETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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