Bakan Bayraktar enerjideki yeni hedefleri Haliç'te paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Yüzyılın Gençliği: Enerji" programında Gabar sahasındaki keşif ve Türkiye'nin enerji vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda Bakan Bayraktar'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ile çok sayıda genç ve partili eşlik etti.

Gabar üretimi ve bölgesel etkiler:

Bakan Bayraktar, 2021 Eylül ayında Gabar'da yapılan keşfi hatırlatarak, "Gabar’da çok büyük petrol keşfi yapıldı" ifadesini kullandı. Mevcut durumda günde 85 bin varil üretim gerçekleştirildiğini belirten Bayraktar, bu üretimi 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkaracaklarını açıkladı. Bayraktar, söz konusu projenin aynı zamanda "Terörsüz Türkiye" vizyonunun ne tür kazanımlar sağlayabileceğine dair somut bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ayrıca Gabar çalışmalarının bölgeye sağladığı sosyal etkiye de dikkat çekildi; sahada yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlandığı belirtilirken, artan üretimle bölgesel ekonomik hareketliliğin güçleneceği ifade edildi.

Yenilenebilir enerji ve nükleer hedefleri:

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerini aktarırken yenilenebilir kaynakların önemini öne çıkardı. Türkiye'nin mevcut kurulu gücünün 45 bin megavat olduğunu, bunu 4 katına, 175 bin megavata çıkarmayı ve bu hedefi 2040 yılına dek gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Konya Karapınar örneğini vererek güneş ve rüzgâr santrallerinin ülke genelinde yaygınlaşacağına dikkat çekti.

Nükleer enerjiye ilişkin olarak ise Akkuyu'daki inşa çalışmalarına vurgu yapıldı. Bayraktar, Akkuyu'da planlanan dört reaktörün Türkiye'yi nükleer liginin içine taşıyacağını belirtti ve ülkenin küçük modüler reaktör teknolojisini de geliştireceğini anlattı. Hedefleri arasında 2050 yılına kadar en az 12 reaktör kurmak yer alıyor.

Karadeniz gazı, uluslararası arama ve destek politikaları:

Karadeniz gazında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ilişkin de bilgi veren Bayraktar, platformun yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ve üzerinde 21 ayrı tesis bulunduğunu söyledi. Platformun Aralık ayında ilk gazı yakmak suretiyle devreye alınmasının planlandığını ve bu adımla şu anda 4 milyon hanenin kullandığı kendi gazın miktarını 8 milyon haneye çıkaracaklarını belirtti.

Türkiye'nin yurt dışında da arama faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Bakan, Somali'de sondaj faaliyetleri yürüten Çağrı Bey gemisinden, Pakistan'daki sismik çalışmalara Oruç Reis'in gönderilmesine kadar pek çok hamleden bahsetti. Bayraktar, tüm bu çalışmaların temel amacının Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak olduğunu vurguladı.

Enerji maliyetleri ve sosyal destek:

Bayraktar, son 5 yılda vatandaşlara elektrik ve doğalgazda yaklaşık 75 milyar dolar destek sağlandığını, bugünkü durumda elektrik faturalarının yaklaşık yüzde 55'inin, doğalgaz desteklerinin ise neredeyse yüzde 65 mertebesinde devlet tarafından karşılandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı liderliğindeki politikanın ihtiyaç sahibi gruplara yönelik destekleri sürdürmeyi hedeflediği aktarıldı.

Bakan Bayraktar konuşmasında, dünyanın enerji merkezli çatışmalar ve dönüşüm süreçleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek Türkiye'nin hem yenilenebilir hem de nükleer kaynakları dengeli kullanarak yeniçağa hazırlanması gerektiğini tekrar etti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR