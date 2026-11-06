GAGİAD 4. ekonomi buluşması'nda 2027 senaryoları şirket gündeminde

GAGİAD 4. Ekonomi Buluşması:

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) çatısı altında düzenlenen 4. Ekonomi Buluşması, Prof. Dr. Hakan Karanın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa dernek üyelerinin yoğun katılımı dikkat çekti.

Toplantının odağı:

Etkinlikte küresel gelişmeler, güncel ekonomik görünüm ve 2027 yılına yönelik senaryolar şirket perspektifinden ele alındı. Dünya ekonomisindeki değişimlerin Türkiye'ye ve iş dünyasına olası yansımaları kapsamlı bir çerçevede tartışıldı.

Üyeler için öne çıkan başlıklar:

Yapılan değerlendirmelerde, önümüzdeki döneme ilişkin senaryolar kapsamında şirketlerin stratejik karar süreçlerinde dikkate alabileceği başlıklar öne çıktı. Katılım sağlayan üyeler, tartışılan senaryoların kendi iş planlarına ve risk yönetimi yaklaşımlarına nasıl entegre edilebileceğini değerlendirme fırsatı buldu.

GAGİAD, bilgi ve tecrübelerini üyeleriyle paylaşan Prof. Dr. Hakan Kara'ya katkıları için teşekkür etti; programa katılan üyelerine de ilgileri nedeniyle şükranlarını iletti.

GAGİAD’IN 4. EKONOMİ BULUŞMASI’NDA 2027 SENARYOLARI DEĞERLENDİRİLDİ