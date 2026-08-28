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GAGİAD başkanı Yunus Kara'dan 30 ağustos'ta birlik ve gelecek vurgusu

GAGİAD Başkanı Yunus Kara, 30 Ağustos'ta bağımsızlık, birlik ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısı yaparak kahramanları rahmetle andı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

GAGİAD başkanı Yunus Kara'dan 30 ağustos'ta birlik ve gelecek vurgusu

GAGİAD yönetimi milli ruhun sürdürülmesine dikkat çekti

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda ülke tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu zaferin günümüzdeki önemine işaret etti.

zaferin tarihsel anlamı ve mesajı:

Kara, mesajında 30 Ağustos 1922 tarihini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer olarak tanımlayarak bunun milletin bağımsızlık konusundaki azim, cesaret ve fedakârlığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti. Zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını; bağımsızlık, millî egemenlik ve özgür bir gelecek inancının da sembolü olduğunu vurguladı.

görev ve sorumluluk çağrısı:

Mesajında birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çeken Kara, bugünlere gelinmesinde emeği geçenlere sahip çıkmanın ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın tüm vatandaşların ortak görevi olduğunu ifade etti. Bu duygu ve sorumluluk ile ülkenin daha güçlü yarınlara taşınması için aynı azimle çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Kara, sözlerini, vatan uğruna hayatını vermiş tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anarak tamamladı ve milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUNUS KARA&#039;DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUNUS KARA'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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