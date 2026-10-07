Galata'dan Gazze'ye destek: kule Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Galata Kulesi Filistin renkleriyle aydınlatıldı:

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Uygulamayla Filistin halkına destek mesajı verildi.

Bakan Ersoy'un mesajı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze’de yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, zulme sessiz kalmamanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin duruşu ve hedefi:

Ersoy, Filistinli çocukların güven içinde yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye’nin barışı ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğini kaydetti. Galata Kulesi'ne yansıtılan renklerle toplumda dayanışma ve farkındalık çağrısı yapıldı.

Galata Kulesi Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı