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Galatasaray Amed maçına dinamik antrenmanlarla hazırlanıyor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Metin Oktay Tesisleri'nde Amed maçına başladı; ısınma, 10'a 2 pas ve çift kale ile idman tamamlandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Amed maçına dinamik antrenmanlarla hazırlanıyor

galatasaray amed maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Çalışma, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Seans dinamik ısınmayla başladı. Oyuncular, iki grup halinde yapılan 10'a 2 pas egzersizleriyle topa sahip olma ve hızlı pas trafiği üzerine çalıştı. Pas çalışmasının ardından ekip, topa sahip olma uygulamalarını sürdürdü ve son bölümde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

son hazırlık ve takvim:

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla sonlandıracak. Teknik ekip, bu son seansta saha yerleşimleri ve maç planı üzerinde son rötuşları yapmayı hedefliyor.

Bu antrenman düzeni, takımın maç temposunu ve topa sahip olma reflekslerini canlı tutmaya yönelik planlı bir program sunuyor; kadro ve taktik tercihleri ise son idmana kadar netleşecek.

GALATASARAY, AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

GALATASARAY, AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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