Galatasaray camiası son ağabeyini uğurladı: Ali Fuat Diriker için RAMS Park’ta tören

RAMS Park’ta son görev: Galatasaray en kıdemli üyesini uğurladı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü’nün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta tören yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Diriker’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Başkanın sözleri: uzun yıllara uzanan tanışıklık ve minnet:

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, Ali Fuat Diriker’i Galatasaray Lisesi yıllarından tanıdığını belirtti ve 2014’ten itibaren bizzat görüştüğünü aktararak duygularını paylaştı. Özbek, konuşmasında şunları söyledi: "2014 yılından itibaren bizzat kendisiyle de görüşme fırsatım oldu. Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde olduğum için defalarca kendisiyle 2014’ten itibaren her seferinde görüştüm. O kadar değerli bir Galatasaray seveniydi ki yönetimde bulunduğum dönemlerde en ufak bir Galatasaray olayında telefonla beni arardı. Fuat ağabeyin Galatasaray’a olan ilgisini, sevgisini, bana olan, şahsıma olan desteğini kelimelerle anlatmam mümkün değil. En son 2 veya 3 hafta önce, telefonla beni aradı, kendisine yaptığımız projelerden bahsettim. Her seferinde destek verdiği gibi yine beni cesaretlendirdi. Galatasaray sevgisi ve Galatasaray’a olan ilgisi zannediyorum ki ender bulunan şahsiyetlerinden birisiydi. Ulu bir Galatasaray çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Camiamıza bu tip ağabeylerimizin vermiş olduğu hizmetler Galatasaray’ı bugüne getirmiştir. Onların hepsinden Allah razı olsun. Kendisinin vefatı bizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Değerli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyorum."

Aileden anılar: sadakat ve lise tutkusu:

Oğlu Ahmet Diriker ise babasının aileye bağlılığı ve Galatasaray tutkusuna vurgu yaptı. Ahmet Diriker, törene katılanlara teşekkür ederek, babasının hem "çok iyi bir aile babası" hem de Galatasaray adına büyük bir bağlılık örneği olduğunu söyledi. Konuşmasında, Diriker’in kısıtlı imkanlarına rağmen kulübe ve Mekteb-i Sultani’ye olan borcunu ödemek için çaba gösterdiğini, lise sevgisinin ölümüne birkaç gün kala bile okulunu ziyaret etme isteğini dile getirdi: "Sadece Galatasaray’a değil, tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir insandı. Bizleri bu acı günümüzde yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Haberde verilen bilgilere göre, 1918 doğumlu Ali Fuat Diriker, 108 yaşında vefat etti. Merhumun naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Tören ve törenin ardından yapılan dualar, camianın Diriker’e duyduğu saygı ve minnetin bir kez daha görünür kılındığı anlar olarak kaydedildi.

RAMS Park’ta düzenlenen tören, Galatasaray içinden ve dışında geniş bir katılımla gerçekleşti; katılımcılar hem kişisel anılarını paylaştı hem de kulübün bugünkü konumuna katkı veren ağabeylerini andı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün vefat eden en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için RAMS Park'ta tören düzenlendi.