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Galatasaray çift idmanla Kasımpaşa maçına tempoyu yükseltti

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da çift idmanla sürdürdü; kuvvet, 8'e 2 pas ve dar alan turnuvası yapıldı, yarın iki idman var.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray çift idmanla Kasımpaşa maçına tempoyu yükseltti

Galatasaray çift idmanla Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı iki antrenmanla sürdürdü. Çalışmalar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti ve takım gün içinde hem fiziksel hem de taktiksel yüklemeye odaklandı.

antrenmanın içeriği:

Günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Teknik ısınmanın ardından ikinci bölümde oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla temposunu yükseltti. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dar alanda oynanan küçük turnuva ile sonlandırıldı; bu bölüm hem pres hem de hızlı oyun tercihlerini denemeye imkan verdi.

program ve sonraki adım:

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını sürdürecek ve yarın saat 11.00 ile 16.00'da yapılacak iki ayrı idmanla maça yönelik son provayı gerçekleştirecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLARLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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