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Galatasaray çoşkusunu sürdürdü, liderliğe averajla yükseldi

Galatasaray, Süper Lig 3. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti; goller Sanchez, Gabriel Sara ve Osimhen'den geldi, takım puanını 7'ye çıkardı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray çoşkusunu sürdürdü, liderliğe averajla yükseldi

Galatasaray çoşkusunu sürdürdü, liderliğe averajla yükseldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip ligdeki ikinci galibiyetini alırken puanını 7'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

skorun detayları:

Göztepe, 16. dakikada Novatus Miroshi ile öne geçti. Galatasaray eşitliği 33. dakikada Davinson Sanchez ile sağladı. 55. dakikada Gabriel Sara'nın golü sarı-kırmızılıları öne geçirirken, 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen farkı artırdı. Göztepe'nin 66. dakikadaki golünü Juan kaydetti ve maç 3-2 sona erdi.

maçın ligdeki yeri ve kısa değerlendirme:

Bu sonuçla Galatasaray puanını 7'ye çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi. Takımın hücum hattından gelen goller ve penaltı performansı galibiyette belirleyici oldu.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE&#039;Yİ 3-2 MAĞLUP...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE'Yİ 3-2 MAĞLUP EDEREK PUANINI 7'YE ÇIKARDI VE AVERAJLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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