Galatasaray derbi hazırlıklarını taktik ağırlıklı sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde bu sabah Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, planlı bir akışla gerçekleştirildi.

Antrenmanın akışı:

İdman dinamik ısınma ile başladı; oyuncuların tempo ve hareketlilik üzerine odaklanan bölüm sonraki çalışmalara zemin hazırladı. Üç grup halinde yapılan 6’ya 2 pas çalışması, top kontrolü ve kısa mesafe pas trafiğini artırmayı amaçladı. Seansın son bölümünde ise takım halinde taktik varyasyonlara ağırlık verildi.

Son hazırlık ve takvim:

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mücadelesine son prova niteliğindeki idmanı yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik kadro, oyuncuların form durumunu değerlendirip maç stratejisini son detaylarına kadar çalışacak.

Takımın bugünkü çalışması, hem fiziksel hazırlık hem de maç içi organizasyon üzerinde yoğunlaştı; özellikle pas temposu ve taktik yerleşimler üzerinde duruldu. Oyuncuların performansına göre yarınki idmanda son rötuşlar yapılacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.