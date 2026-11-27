hazırlıkların genel görünümü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, hem fiziksel hem de taktiksel unsurları barındırdı.

antrenmanın akışı:

Seans dinamik ısınmayla başladı; sonrasında takımlar iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma egzersizleri yaptı. Bu aşamalar, oyuncuların baskı altında topu tutma ve hızlı pas alışverişi becerilerini ön plana çıkarmayı hedefledi.

müsabaka provası ve ileri aşama:

Antrenman, ikiye iki mücadele çalışmasının ardından dört takımlı bir turnuvayla tamamlandı. Çalışmanın final bölümünde oyuncuların rekabet gücü ve oyun içi karar verme süreçlerine ağırlık verildi. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI DERBİNİN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.