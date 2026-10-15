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Galatasaray Gençlerbirliği randevusu öncesi taktik prova yaptı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesi ısınma, 8'e 2 pas, geniş alan ve çift kale çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray Gençlerbirliği randevusu öncesi taktik prova yaptı

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Çalışma, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın akışı:

İdman salonda ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmalarıyla sürdü ve son bölümde çift kale maç ile tamamlandı.

Son hazırlık ve program:

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bugünkü çalışmalar, takımın pas temposu ve alan kullanımına odaklandığını gösteriyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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