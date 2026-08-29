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Galatasaray-Göztepe maçında var koltuğuna Pawel Malec oturdu

Süper Lig 3. haftasında Galatasaray–Göztepe maçının VAR'ı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oldu; maç RAMS Park'ta 21.30'da.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray-Göztepe maçında var koltuğuna Pawel Malec oturdu

Galatasaray-göztepe maçında var koltuğuna Pawel Malec oturdu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray ile Göztepe mücadelesinde video yardımcı hakem olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec görevlendirildi. Karşılaşma RAMS Park'ta bugün saat 21.30'da başlayacak.

maç ve hakem kadrosu:

Sahadaki merkezi hakem Mehmet Türkmen olacak. Türkmen'in yardımcı hakemleri olarak Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara atandı. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş.

var düzenlemesi ve görev dağılımı:

Video yardımcı hakem koltuğunda Pawel Malec otururken, AVAR görevini Özer Özden üstlenecek. Atanan kadro, maç öncesi açıklanan resmi listeyle bildirildi.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ VAR&#039;I PAWEL MALEC OLDU (ARŞİV)

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ VAR'I PAWEL MALEC OLDU (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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