ödül töreni RAMS Park'ta gerçekleştirildi:

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) bu yıl 24. kez düzenlediği İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması ödül töreni, RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Mehmet Cibara, Başkan Yardımcısı Eray Yazgan, Genel Sekreter Can Natan, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve ödül alan foto muhabirler katıldı.

ödül alan foto muhabirleri ve takdim:

Yarışmada İhlas Haber Ajansı (İHA) spor servisi foto muhabiri Saycan Sayım mansiyon ödülüne layık görüldü. Sayım'a mansiyon ödülünü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar takdim etti.

dursun özbek'in değerlendirmesi:

"Burada sergilenmiş olan fotoğrafları gördüm. Maç esnasında, normal yaşantımızda dikkat etmediğimiz, gözümüzden kaçan hususlar bu fotoğraf karelerinde bizim önümüze geliyor. Farklı ifadeleri var. Hayatı yaşarken, aksiyon içindeyken fark etmediğiniz detayları fotoğrafların içinde görebiliyorsunuz. Onun için bu yarışmanın geçmiş başarılarımızı yansıttığı için ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Geçmişi tekrar hatırlatmak, gözümüzden kaçan hususları da tekrar yaşamak için çok önemli buluyorum. Özellikle bu yarışmayı da geleneksel hale getiren GSYİAD’a özel bir teşekkür gönderiyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak GSYİAD’ın, kulübümüze verdiği destekten dolayı özel bir teşekkür de dernek üyelerine, yönetim kuruluna, başkanına gönderiyorum. Çünkü bıkmadan usanmadan kulübün her talebinde, her çağrısında ses veren, destek veren çok önemli bir organizasyon. Onun için de bu organizasyonun büyüyerek devam etmesini çok önemli buluyorum"

"Bu sene 5. şampiyonluğu kovaladığımız bir sene. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de Galatasaray’a yakışır bir mücadele örneğini veriyoruz. Özellikle son maçlarımızda gerçekten nasıl bir kulüp olduğumuzu, oyuncularımızın aidiyetinin ne kadar kulübe yüksek olduğunu hepimiz izledik. Taraftarımızın kulübü ne kadar sevdiğini, kulübe ne kadar büyük destek verdiğini de özellikle maçlarımızda görüyoruz. Yönetim olarak biz Galatasaray’ı teslim aldığımız tarihten bugüne kadar daha yukarıya çekmek için, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde 5. şampiyonlukta bu sene en iyisini yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunu yaparken bizim en büyük ihtiyacımız olan konu sizlerin bize verdiği destek, sizlerin bize inanmanız. Elimizden gelen maksimumu Galatasaray Spor Kulübü’ne hizmet etmek için veriyoruz. Başarılarımızda sizlerin de katkısı çok büyük. Hep bizim yanımızda olun, hep bizi destekleyin. Şampiyonluklarımızda, başarılarımızda da hep beraber sevinelim. Bu yarışmada ödül kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel kareler yakalamışlar"

murat sancaktar'ın mesajı:

"GSYİAD olarak 24 yıldır sürdürdüğümüz bu güzel organizasyonun artık Galatasaray’ımızın köklü geleneklerinden biri haline gelmiş olması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Galatasaray her zaman büyük hedefleri olan ve başarıya alışkın bir kulüptür. Her sezon yeni bir mücadeleye başlıyor, yeni zaferler kazanıyor, birlikte nice unutulmaz anlar yaşıyoruz. Bu yıl da hep birlikte çok özel anlar yaşadık. O günlerin heyecanını en iyi anlatan şeylerden biri de fotoğraflardır. Bir kupanın kaldırılışı, tribünlerdeki coşku, oyuncularımızın sevinçleri, hırsları, yüzlerindeki mutluluk ve birçok unutulmaz an. İşte bu yüzden bu yarışmanın kulübümüz için çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Foto muhabirleri dostlarımız, çoğu zaman bizim gözümüzden kaçan o küçük ama çok kıymetli anları yakalıyorsunuz. Yıllar geçiyor, oyuncular değişiyor, yeni kupalar kazanılıyor ama o taraflar hep bizimle kalıyor. Belki de çocuklarımız, torunlarımız Galatasaray hikayelerini bu karelerden görüp öğrenecekler. Biz de dernek olarak bu yarışmayla 24 yıldır hem sizlerin emeğine teşekkür ediyor hem de Galatasaray tarihine kalıcı bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimizin kulübümüze olan bağlılığı yalnızca başarıları kutlamakla sınırlı değil. Kulübümüzün geçmişine, geleneklerine, değerlerine sahip çıkmak ve bunları gelecek nesillere taşımak da bizim için en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Geçtiğimiz yıl yarışmamıza GSYİAD geçmiş dönem başkanlarından İsmail Sarıkaya’nın adını verdik. Bugün de bu yarışmanın onun adıyla sürdürülüyor olması bizim için çok kıymetli"

Ödül töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.

1905 GALATASARAYLI YÖNETİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ'NİN (GSYİAD) DÜZENLEDİĞİ İSMAİL SARIKAYA SARI KIRMIZI KARELER FOTOĞRAF YARIŞMASI'NDA İHLAS HABER AJANSI (İHA) FOTO MUHABİRİ SAYCAN SAYIM ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.