Dolar 48,5370 -0,04%
Euro 56,1614 -0,28%
Bist 14.319,60 -1,02%
Altın Gram 6.765,08 -1,67%
EUR/USD 1,1546 -0,47%
Brent Petrol 108,20 +3,43%
--°

Galatasaray hasreti bitirdi: kocaelispor'u 2-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kocaelispor'u sahasında 2-0 mağlup ederek rakibine karşı üç maçlık galibiyet suskunluğunu sonlandırdı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray hasreti bitirdi: kocaelispor'u 2-0 yendi

galatasaray sahasında kocaelispor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kocaelispor’u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Körfez temsilcisine karşı süregelen üst üste galibiyet eksikliğini sonlandırdı.

uzun süreli galibiyet hasreti sona erdi:

Galatasaray, Kocaelispor karşısında en son galibiyetini 21 Eylül 2008 tarihinde deplasmanda 4-1'lik skorla almıştı. Aradaki dönemde iki yenilgi ve bir beraberlik yaşayan takım, böylece rakibine karşı geçen 3 maçlık kazanamama serisini bitirmiş oldu.

maçın takıma etkisi ve değerlendirme:

Erken dönemde gelen bu galibiyet, takımın moraline olumlu yansıyacak bir adım olarak değerlendirilebilir. Teknik kadro ve oyuncular açısından hem özgüven hem de lig içindeki tekrarlanan karşılaşmalarda psikolojik üstünlük sağlama açısından önemli olan bu zafer, sezonun ilerleyen bölümlerinde takımın performansına katkı verebilir.

Maçtan alınan sonuç, özellikle Cimbom'un Kocaelispor karşısındaki geçmiş karnesindeki dalgalanmayı sonlandırması bakımından kayda değer oldu. Taraftar ve camia nezdinde de olumlu karşılanan galibiyet, ligdeki yoğun takvimde takımın ivme yakalaması için fırsat sunuyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA OYNADIKLARI KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR&#039;U 3 MAÇ...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA OYNADIKLARI KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR'U 3 MAÇ SONRA MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Meryem Boz yeniden Aydın'da: mavi efe şampiyonluk için sahada
images

Körfezli karateciler İstanbul'da kürsüleri doldurdu
images

Teknofest’te Şahinbey'den iki kategoride Türkiye başarısı
images

Tuzla sahilinde çocukların yarış coşkusu spor şölenine dönüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te çocuklara su okuryazarlığı seferberliği başlıyor

İlk ders ziliyle Bingöl'de yeni eğitim yılı başladı

Sultanbeyli'de ilkokula başlayan 9 bin öğrenciye ücretsiz eğitim paketi

Çorum'da kentsel dönüşümde kritik eşik: hak sahiplerine son başvuru çağrısı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi