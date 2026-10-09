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Galatasaray ile Kasımpaşa arasında temkinli başlangıç: 15. dakikada 0-0

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor; ilk 15 dakika 0-0 sona erdi, maç halen devam ediyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:35

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında temkinli başlangıç: 15. dakikada 0-0

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi ve skor şu an 0-0.

takımların ilk 15 dakikası:

İlk bölümde her iki ekip de temkinli bir başlangıç yaptı. Topun kontrolü ve orta saha mücadelesi öne çıkarken, net bir gol şansı henüz kaydedilmedi. Ev sahibi takım zaman zaman baskı kurmaya çalışsa da Kasımpaşa savunmada düzenli görüntü verdi.

ileriye dönük gözlemler:

Maçın geri kalanında tempo artışı ve daha açık alanların ortaya çıkması beklenebilir; her iki teknik heyetin orta saha dengelerini bozacak hamleleri maçın seyrini belirleyecektir. Taraftar desteği ve oyunun ilk yarısındaki stratejik tercihler, ilerleyen dakikalarda skora etki edebilecek faktörler arasında yer alıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA GALATASARAY EVİNDE KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA GALATASARAY EVİNDE KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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