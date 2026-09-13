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galatasaray ile kocaelispor ilk yarıda golsüz berabere kaldı

Galatasaray ile Kocaelispor'un 5. hafta mücadelesinin ilk yarısı RAMS Park'ta VAR incelemesi ve Serhat Öztaşdelen'in kritik kurtarışlarıyla 0-0 sonuçlandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:22

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

galatasaray ile kocaelispor ilk yarıda golsüz berabere kaldı

ilk yarı değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan ilk yarı, RAMS Park'ta golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelede öne çıkan unsur, VAR incelemesiyle iptal edilen bir gol ve Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen'in birkaç önemli kurtarışıydı. Hakem triosunda Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yer aldı.

belirleyici anlar:

13. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serhat topu iki hamlede kontrol edemedi; devamında Rafael Leao'nun aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Devamında Deniz Gül'ün kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı; hakem Atilla Karaoğlan önce gol verdi, VAR uyarısıyla yapılan incelemede Deniz Gül'ün kaleciye yaptığı faul nedeniyle gol iptal edildi.

24. dakikada Gabriel Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Haidara'yı geçip ceza sahası içinden şut denedi ancak top auta gitti. 31. dakikada Deniz Gül'ün sol çapraz vuruşu uzak direğe çarparken, ceza yayı gerisinden gelen Gabriel Sara'nın şutu üstten auta çıktı.

38. dakikada Daniel Agyei'nin sol çaprazdan şutu yakın direğe çarparak auta giderken, 45. dakikada Yunus Akgün'ün pasını alan Rafael Leao'nun sol çapraz vuruşu yandan dışarı çıktı. 45+1'de Leao'nun göğüsle indirdiği topta kaleci Serhat başarılı olarak kornere çeldi; 45+2'de ise Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu yine Serhat'tan döndü.

oyun ve taktik izlenimleri:

İlk yarı, Galatasaray'ın hücum girişimlerinin ve Kocaelispor'un organize savunmasının belirgin şekilde göze çarptığı bir görünüm verdi. Galatasaray kanat kombinasyonlarıyla etki yaratmaya çalışırken, özellikle Rafael Leao ve Deniz Gül tehlikeli pozisyonlar üretti. Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara aktif rol aldı; Kocaelispor'un savunma hattı ise Zoukrou ve Maglica ile fiziksel direnç sundu. VAR incelemesi maçın ruhunu etkiledi ve iptal edilen pozisyon momentum değişimine neden oldu.

Stat: RAMS Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Galatasaray (11): Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül
Teknik direktör: Okan Buruk

Kocaelispor (11): Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Susoho, Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Daniel Agyei, Florian Aye
Teknik direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Selçuk İnan, Anfernee Dijksteel (Kocaelispor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA GALATASARAY, KOCAELİSPOR’U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA GALATASARAY, KOCAELİSPOR’U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONUÇLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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