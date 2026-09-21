Dolar 48,7986 +0,08%
Euro 56,0004 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.886,73 -0,80%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,40 -3,92%
--°

Galatasaray kampa hız verdi: Kasımpaşa maçı için tempolu antrenman

Galatasaray, Süper Lig 7. hafta hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü; idman dinamik ısınma, 8'e 2 pas ve çift kale ile tamamlandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray kampa hız verdi: Kasımpaşa maçı için tempolu antrenman

galatasaray'da hazırlıklar:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda takımın tempo ve topa sahip olma vurgusu dikkat çekti.

antrenmanın içeriği:

Çalışma, dinamik ısınma ile başladı. Ardından futbolcular iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışması ile pas kalitesi ve yoğunluk üzerinde çalıştı. Antrenman, topa sahip olma odaklı etapların ardından çift kale maçla sonlandırıldı.

gelecek program:

Takımın hazırlıkları, yarın saat 10.00'da yapılacak idmanla devam edecek. Teknik ekip, maç öncesi ritmi korumaya ve oyuncuların kondisyonunu yönetmeye odaklanmayı sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor
images

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor
images

Dursun Ali Arslan anısına Gebze'de düzenlenen turnuva ilk günde vefayı sahaya ta...
images

Elazığspor tribünlerinde tek ses hedefiyle taraftarlar Gakgoşlar altında birleşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı