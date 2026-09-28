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Galatasaray kasımpaşa hazırlıklarını tempolu antrenmanla sürdürüyor

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, 8'e 2 pas ve çift kale çalıştı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray kasımpaşa hazırlıklarını tempolu antrenmanla sürdürüyor

maç hazırlıkları Kemerburgaz'da devam etti:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi ve takımın maç temposuna uygun bir program uygulandı.

antrenmanın içeriği:

İdman, ilk bölümde yapılan dinamik ısınma çalışmalarıyla başladı. Devamında oyuncular iki grup halinde saha içinde 8'e 2 pas çalışması yaparak top kontrolü ve hızlı oyun kurgularına odaklandı. Seans, dar alanda oynanan çift kale maç ile sonlandırıldı; bu bölümde pas isabeti, pres ve hızlı hücum geçişleri üzerinde duruldu.

geçilecek adımlar ve program:

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın da iki idmanla sürdürecek; takımın saha çalışmaları 12.00 ve 17.00 saatlerinde planlandı. Teknik ekip, planlanan seanslarla hem kondisyonu korumayı hem de maç taktiklerini son prova olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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