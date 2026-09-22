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Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz'da tempoyu yükseltti

Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, 8'e 2 pas ve çift kale çalıştı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz'da tempoyu yükseltti

Galatasaray antrenmanında öne çıkanlar

Trendyol Süper Lig 7. hafta hazırlıkları kapsamında Galatasaray, Kasımpaşa sınavı öncesi bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla mesaisini sürdürdü.

Antrenmanın içeriği:

İdman, dinamik ısınma ile başladı. Oyuncular iki grup halinde organize edilirken teknik ekibin yönlendirmesiyle 8'e 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen taktik ve hız odaklı uygulamalarla devam etti ve son bölümde çift kale maçla tamamlandı.

Bir sonraki idman:

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de yapılacak idmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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