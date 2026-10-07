Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi tempoyu artırdı

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta Kasımpaşa maçı öncesinde hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştiren ekip, maç öncesi tempo ve takım organizasyonuna odaklandı.

Antrenmanın içeriği:

İdman, dinamik ısınma ile başladı. Oyuncular daha sonra üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile kısa pas ve hızlı karar alma yetenekleri üzerinde çalıştı. Antrenmanın sonraki bölümünde iki grup halinde topa sahip olma organizasyonlarına yer verildi; burada top kontrolü, baskı altında oyun ve pozisyon tutma hedeflendi.

Seans, saha içi rekabeti yükseltmek için düzenlenen üç takımlı turnuva ve farklı hücum varyasyonlarının uygulanmasıyla tamamlandı. Bu bölümlerde hücum geçişleri, kanat etkinliği ve bitiricilik çalışmaları öne çıktı.

Son idman ve program:

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak. Son çalışma yarın saat 19.00'da gerçekleşecek ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından kafile maç için hazırlanacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.