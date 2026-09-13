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Galatasaray kocaelispor'u 1-0 geçerek beşinci haftayı lider tamamladı

Galatasaray, RAMS Park'ta Kocaelispor'u 1-0 yenerek yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 13'e çıkarıp 5. haftayı lider kapattı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray kocaelispor'u 1-0 geçerek beşinci haftayı lider tamamladı

Galatasaray kocaelispor karşısında haftayı lider tamamladı:

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.

maçın özeti:

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek tek golle sahadan galip ayrıldı. Maçın sonucu Galatasaray'ın ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmesini sağladı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde Erzurumspor FK, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor'u yenmiş; Çorum FK ile ise berabere kalmıştı. Bu tablo, takımın beşinci haftada da puan kaybı yaşamadan yoluna devam ettiğini gösteriyor.

gelecek program ve değerlendirme:

Galatasaray, ligde elde ettiği bu galibiyetle hem moral depoladı hem de liderlik koltuğunu korudu. Önümüzdeki hafta ekip, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak; bu maç lig tablosundaki dengeler açısından önemli bir sınav olacak.

Takımın savunmadaki disiplinli oyunu ve rakip karşısında alınan etkili sonuçlar, Galatasaray'ın şimdilik üst sıralarda kalma iddiasını canlı tutuyor.

GALATASARAY, KOCAELİSPOR GALİBİYETİYLE TRENDYOL SÜPER LİG’DE PUANINI 13’E ÇIKARDI VE HAFTAYI LİDER...

GALATASARAY, KOCAELİSPOR GALİBİYETİYLE TRENDYOL SÜPER LİG’DE PUANINI 13’E ÇIKARDI VE HAFTAYI LİDER OLARAK TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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