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Galatasaray RAMS Park'ta 38 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, 5. haftada Kocaelispor'u 1-0 yenip RAMS Park'taki 38 maçlık iç saha yenilmezliğini 30 galibiyet ve 8 beraberlikle sürdürdü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray RAMS Park'ta 38 maçtır yenilmiyor

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazanarak sahadaki üstünlüğünü sürdürdü.

RAMS Park'ta son iç saha yenilgisi, 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında alınan 1-0 mağlubiyetti. O maçtan sonra oynanan karşılaşmalarda Galatasaray evinde kaybetmedi.

rams park'taki istatistikler:

Galatasaray, RAMS Park'ta çıktığı son 38 lig maçında 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Bu dönem, takımın iç sahadaki istikrarını ve taraftar desteğinin etkisini ortaya koyuyor.

Bu sezon ligde Galatasaray evinde oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Alınan sonuçlar, takımın iç saha performansının devam ettiğine işaret ediyor.

ne anlam taşıyor:

Tek gollü galibiyetler bile lig içinde istikrar sağlayarak puan kayıplarını azaltıyor. Galatasaray'ın RAMS Park'taki yenilmezliği, rakipler için ekstra bir baskı unsuru oluştururken, takımın iç sahada güvenli bir performans çizgisi yakaladığını gösteriyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’DE EVİNDE OYNADIĞI SON 38 MAÇTA 30 GALİBİYET, 8 BERABERLİK...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’DE EVİNDE OYNADIĞI SON 38 MAÇTA 30 GALİBİYET, 8 BERABERLİK ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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