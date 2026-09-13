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Galatasaray RAMS Park'ta Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında RAMS Park'ta Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın 71. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek üç puanı aldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:30

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 22:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray RAMS Park'ta Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 kazandı

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi ve sarı-kırmızılılar bu skorla sahadan üç puanla ayrıldı.

Maçın dönüm anları:

71. dakikada Aleksey Batrakov'ın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu filelerle buluşturarak skoru 1-0'a taşıdı.

78. dakikada Roland Sallai'nin kullandığı serbest vuruş üst direğe çarparken, kaleci Serhat Öztaşdelen dönen topu kontrol etti. 87. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Barış Alper Yılmaz'ın kafa pasıyla buluşan Kazımcan Karataş'ın vuruşunu yine Serhat başarılı şekilde çıkardı; bu kurtarışlar Kocaelispor'un eşitlik şansını engelledi.

Kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 86), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Aleksey Batrakov dk. 59), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Lesley Ugochukwu dk. 77), Rafael Leao (Kazımcan Karataş dk. 86), Deniz Gül (Leroy Sane dk. 77). Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga. Teknik direktör: Okan Buruk.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou (Arda Özyar dk. 86), Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Susoho (Uğur Kaan Yıldız dk. 86), Show, Berkan Kutlu (Tayfur Bingöl dk. 77), Gonçalo Sousa, Daniel Agyei (Makana Baku dk. 59), Florian Aye (Metehan Altunbaş dk. 78). Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Gol: Abdülkerim Bardakcı (dk. 71) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai (Galatasaray); Selçuk İnan, Anfernee Dijksteel (Kocaelispor).

Galatasaray, maçın genelinde atak arayışlarını skor avantajını koruyacak şekilde düzenleyip son bölümlerde etkili savunma yaparken, Kocaelispor ise özellikle kaleci Serhat'ın müdahaleleriyle skoru değiştirmek için önemli fırsatlar üretti ancak aradığı golü bulamadı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR’U 1-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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