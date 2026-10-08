Galatasaray Rams Park'ta Kasımpaşa sınavına hazır

Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi idmanını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışma, teknik ekip gözetiminde planlı bir program çerçevesinde gerçekleşti.

Antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Oyuncular iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla top hakimiyeti ve baskı altında pas bağlantılarını pekiştirdi. Antrenman, takımın maç planına yönelik gerçekleştirilen taktik uygulamalarla sona erdi.

Maç bilgileri ve son hazırlıklar:

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 7. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa’yı konuk edecek. Teknik kadro ve futbolcular, yapılan son idmanla sahaya yansıtılacak taktik düzen üzerinde son rötuşları tamamladı.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA YARIN KASIMPAŞA İLE EVİNDE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.