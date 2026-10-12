Galatasaray şampiyonlar kupası'nda ziraat bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı

maçın özeti:
Galatasaray, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma Kırıkkale Merkez Yeni salonunda oynandı ve toplam 121 dakika sürdü. Galatasaray maçın çoğunluğunda servis ve blok organizasyonlarıyla öne çıktı; ilk iki seti alarak rakibine baskı kurdu, üçüncü sette Ziraat Bankkart toparlansa da dördüncü sette sarı-kırmızılı ekip üstünlüğünü yeniden sağladı.
kadrolar ve hakemler:
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Koray Yılmazgil
Ziraat Bankkart: Clevenot, Emre, Nimir, Efe, Ahmet, Toniutti, Berkay (L) (Burakhan, Gladyr, Ahmet (L))
Galatasaray: Doğukan, Maa, Efe, Faik Samet, Patry, Maar, Abdülsamet (L) (Can, Gökçen)
setler ve maçın akışı:
Setler 22-25, 21-25, 25-19, 21-25 olarak tamamlandı. Galatasaray ilk iki sette servis karşılamada ve hücum çeşitliliğinde üstünlük kurdu; üçüncü sette Ziraat Bankkart savunmadan dönüş sağlayarak skoru eşitledi ama son sette Galatasaray kritik anlarda doğru tercihleri yaparak maçı sonlandırdı.
2026 ERKEKLER AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA GALATASARAY, ZİRAAT BANKKART'I 3-1 MAĞLUP EDEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.
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