Galatasaray, Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta sarı-kırmızılılar, 77. dakikada gelen golle 1-0 üstünlüğü yakaladı ve müsabakadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray’ın gruptaki puanı 9 oldu.

gol ve oyuncu değişiklikleri:

Maçın tek golünü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti. Gabriel Sara’nın sağ kanattan ortasında Wilfried Singo’nun kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu Deniz, kafa ile ağlara gönderdi. 22 yaşındaki oyuncu böylece Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarken, bu sezonki gol sayısını 2 yaptı. Deniz maça yedek başlamış ve 62. dakikada Eren Elmalı’nın yerine oyuna girmişti.

sakatlık ve teknik detaylar:

Sarı-kırmızılı ekipte Gabonlu futbolcu Mario Lemina, bir pozisyonda belinden sakatlanınca oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendini denemeye çalışan Lemina, orta sahada kendini yere bıraktı ve 74. dakikada yerine Lesley Ugochukwu girildi.

seriler ve istatistikler:

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Cimbom böylece bu turnuvadaki galibiyet serisini 4. kez egale etti. Sarı-kırmızılılar daha önce deplasmanda Lille’i 4-2, evinde Stuttgart’ı 2-0 mağlup etmişti. Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray, 8 Aralık Salı günü Yunanistan’da AEK ile karşılaşacak.

Ayrıca Galatasaray, Aston Villa maçıyla bu sezon resmî maçlarda süren galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu dönemde ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor; Şampiyonlar Ligi’nde ise Lille, Stuttgart ve Aston Villa galibiyetleri alındı.

İngiliz rakiplere karşı performans:

Evindeki İngiliz takımlarına karşı iyi grafiğini sürdüren Galatasaray, Aston Villa galibiyetiyle İngiliz ekipleriyle yaptığı son 4 maçı kazanmış oldu. Kulüp tarihindeki İngiliz takımlarıyla mücadelelerde Galatasaray, 29. karşılaşmasından 8. galibiyetini elde etti. Teknik direktör Okan Buruk ise Aston Villa maçıyla birlikte İngiliz takımlarına karşı yönettiği 9 maçta 5 galibiyet almış; diğer karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

kutlama ve taraftarlar:

Müsabaka sonrası futbolcular galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Stat içindeki ekranlarda Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek" sözü gösterildi. Galibiyet golünü atan Deniz Gül, taraftarlara üçlü çektirerek sevinci paylaştı.

GALATASARAY’IN TEK GOLÜNÜ DENİZ GÜL KAYDETTİ.