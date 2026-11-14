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Galatasaray, Samsunspor sınavına idmanla hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Samsunspor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma, 6'ya 2 pas ve çift kale çalıştı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray, Samsunspor sınavına idmanla hazırlanıyor

hazırlıkların genel görünümü:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı ve takımın maç temposuna yönelik uygulamalar ön plana çıktı.

antrenmanın akışı:

İdman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından oyuncular koşu çalışması gerçekleştirdi ve iki grup halinde sürdürülen 6’ya 2 pas çalışmasıyla top kontrolü ve hızlı pas trafiği üzerine yoğunlaşıldı. Son bölümde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman tamamlandı.

yarınki program:

Sarı-kırmızılı ekip, maç öncesi hazırlıkları yarın saat 11.00’de yapılacak antrenmanla sürdürecek. Teknik ekip, planlanan son çalışmalarla kadro ve oyun düzeni üzerinde son rötuşları yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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