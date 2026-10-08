Galatasaray seriye dönüş arayışında: 45. randevuda Kasımpaşa'yla karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park’ta Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 13 puan ve averajla 2. sırada yer alırken, lacivert-beyazlılar 2 galibiyet, 4 beraberlik sonrası 10 puanla 8. basamaktalar. Galatasaray, Trabzonspor karşısında alınan 4-0lık mağlubiyetin ardından yeni bir başlangıç peşinde.

rekabet ve geçmiş randevular:

İki ekip lig tarihinde bugüne dek 44 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 27 galibiyet elde ederken, Kasımpaşa 8 kez rakibini mağlup etti ve 9 karşılaşma berabere sona erdi. Rekabette goller 90-49 şeklinde Aslan lehine. Geçen sezonki eşleşmelerde Galatasaray kendi evinde 3-0, Kasımpaşa ise kendi sahasında 1-0 kazanmıştı.

ramS Park ve iç saha performansı:

Galatasaray, RAMS Park'ta uzun süredir mağlup olmuyor; sarı-kırmızılılar en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmiş, o tarihten sonra oynadığı 38 iç saha maçında 30 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu sezon iç sahada Galatasaray 3 maç yaptı; Çorum FK ile 2-2, Göztepe'yi 3-2, Kocaelispor'u ise 1-0 yendi.

zemin, eksikler ve cezalılar:

Milli maçlar arasındaki dönemde yönetim, RAMS Park zemininde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi; saha Kasımpaşa maçına hazır hale getirildi. Teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Lesley Ugochukwu, Trabzonspor maçındaki kırmızı kartlar nedeniyle cezalıları arasında ve bu karşılaşmada görev alamayacaklar (Buruk 1 maç, Ugochukwu 2 maç men). Victor Osimhen, Roland Sallai ve Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra netleşecek.

savunma ve gol performansı:

Galatasaray ligde oynadığı 6 maçta 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Savunma yönünden istikrarsız bir görünüm var; takımın kalesi oynanan 6 maçın 4'ünde gole kapatılamadı. Bu veri, özellikle sıkışık fikstürde savunma dengesinin önemini artırıyor.

yoğun fikstür ve önümüzdeki sınavlar:

Milli maçların ardından Galatasaray, önümüzdeki 30 günde ligde 5, Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 8 resmi maça çıkacak. Lig programında Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler; Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona, Lille ve Stuttgart ile karşılaşmalar bulunuyor. Bu yoğun dönem, rotasyon ve sakatlık yönetimini belirleyici kılacak.

Kasımpaşa cephesinde ise ekip bu sezon ligde yenilgisi olmayan tek takım olma özelliğini taşıyor; Paşa Çorum FK ve Gençlerbirliği'ni yenip, Trabzonspor, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve Konyaspor ile berabere kaldı. Yarınki randevu, hem Galatasaray için seriyi başlatma hem de Kasımpaşa için yenilmezlik çizgisini sürdürme açısından belirleyici olacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA YARIN KASIMPAŞA'YI KONUK EDECEK.