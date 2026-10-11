Galatasaray Sinan Erdem'de ÇBK Mersin'i farklı mağlup etti

Galatasaray 85-62 ÇBK Mersin

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ÇBK Mersin'i 85-62 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçı yöneten hakemler Barış Turgut, Erdoğan Çelebi ve Sait Nedim Çelik oldu.

maçın gidişatı:

Karşılaşmaya konuk ekip etkili başlayarak ilk periyodu 27-21 önde tamamladı. Devre 44-36 Mersin üstünlüğüyle geçilirken, Galatasaray üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artırıp ritmini buldu ve periyot sonunda 64-58 öne geçti. Son çeyrekte ise ev sahibi farkı açarak maçı rahat şekilde sonlandırdı.

ön plana çıkan oyuncular:

Galatasaray cephesinde Kuier 19, Smalls 17 ve Sevgi Uzun 17 sayıyla skor yükünü çekerken, Elif Bayram 8 ve Hof 8 sayıyla katkı verdi. ÇBK Mersin'de Burke 24, Iagupova 14 ve Leita 12 ile skor üretse de takım galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında ve top paylaşımında üstünlük sağlayarak maçı tersine çevirdi; dördüncü çeyrekte kontrollü oyunuyla farkı korudu. ÇBK Mersin ise bu bölümde skor üretmekte zorlandı ve müsabakadan mağlup ayrıldı.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 3. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA ÇBK MERSİN’İ 85-62 MAĞLUP ETTİ.