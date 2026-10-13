Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

Galatasaray kupayı Kırıkkale'de kaldırdı

Galatasaray, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende sarı-kırmızılıların sevinci görülmeye değerdı; kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

maçın ana hatları:

Galatasaray'ın maç boyunca sergilediği disiplinli savunma ve etkili hücum organizasyonları zaferin temelini oluşturdu. Rakip Ziraat Bankkart da maç boyunca zaman zaman oyuna denge getirse de setleri çevirecek sürekliliği sağlayamadı. Maçın en değerli oyuncusu olarak ödüle layık görülen isim ise takımın Kanadalı pasör çaprazı Stephen Maar oldu; hem skor katkısı hem de saha içi liderliği öne çıktı.

Kupa töreninde Ziraat Bankkart oyuncularına madalyalarını Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan verdi. Galatasaraylı oyuncular ise kupayı hep birlikte havaya kaldırarak taraftara ve camiaya armağan ettiklerini gösterdi.

oyuncuların mesajları:

Stephen Maar duygularını, 'Kendimi çok iyi hissediyorum, teşekkür ederim. Maçı kazandık. Bu, Galatasaray için ilk kupa. Aynı zamanda bu sezonki ilk galibiyetimiz. Bu yüzden çok mutluyum' sözleriyle paylaştı.

Efe Mandıracı ise elde edilen başarının önemine vurgu yaparak, 'Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Taraftarımızı, camiamızı gururlandırdığımız için. Bizim için önemli bir kupaydi. Sezona iyi bir şekilde başlayacağız. Taraftarımıza, bütün camiamıza, yöneticilerimize, teknik ekibimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar daha başlangıç' dedi.

Cafer Kirkit, takımın her geçen gün daha iyi uyum yakaladığını belirterek, 'Bugün gerçekten çok güzel bir oyun oynayıp zorlu rakibimiz Ziraat Bankkart'ı yenmeyi başardık. Çok mutluyuz. Ziraat Bankkart'ı da ayrıca tebrik ediyoruz. Günden güne daha iyi gelişen bir kadromuz var. Çok enerjik, birbirine çok uyumlu bir kadromuz var. Günden güne de çalışarak daha iyi oyun oynamaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Jean Patry da takım performansına dikkat çekip, 'Çok mutluyum. Bugün takım olarak gerçekten çok iyi oynadık. Mümkün olduğunca iyi ve birbirine kenetlenmiş bir takım olmak için çok çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum' dedi.

Turnuvanın açılışını kupayla yapan Galatasaray, tören ve açıklamalarla birlikte hem sezon adına moral araladı hem de taraftara verdikleri sözün işaretini verdi. Oyuncuların birlikteliği, teknik ekibin planlı çalışması ve tribün desteği önümüzdeki süreç için beklentileri yükseltiyor.

KIRIKKALE MERKEZ YENİ SPOR SALONU'NDA OYNANAN 2026 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI MÜCADELESİNDE GALATASARAY, ZİRAAT BANKKART'I 3-1 YENEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU